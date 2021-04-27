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Американцы ждут от парада Победы в Москве демонстрации «военной мощи» России

Общество
Американцы ждут от парада Победы в Москве демонстрации «военной мощи» России
Агентство городских новостей Москва

Вашингтон, 27 апреля. Эксперты американского издания The National Interest предвкушают увидеть на московском параде 9 Мая сливки российской военной техники.

Обозреватель NI Марк Эпископос напомнил американским читателям, что парад в Москве, посвященный победе Красной армии над нацистской Германией, не только важный национальный праздник, но и «одна из крупнейших ежегодных выставок военной мощи Кремля, демонстрирующая новейшие российские оборонные технологии».

Маршем по Красной площади должны пройти более 12,5 тыс. военнослужащих, будет представлено более трехсот «систем вооружения»: 190 автомобилей, 53 самолета и 23 вертолета. Больше всего американский эксперт по оружию ждет появления бронетранспортеров «Тайфун» и «Бумеранг», БМП-2 и БМП-3 с недавно установленными боевыми модулями «Бережок», системы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс, зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетный комплекс малой дальности 9К720 «Искандер», передает iReactor.

Категория модернизированных основных боевых танков будет представлена новейшим Т-90М и новым Т-14 «Армата», которые занимали видное место на прошлогоднем параде Победы. Также будут представлены недавно закупленные варианты советских танков Т-72 и Т-80, Т-72БМ3М и Т-80БВМ.

Новшеством воздушного парада станет то, что истребители Су-35С впервые будут сопровождать стратегический бомбардировщик Ту-160. Как отметил обозреватель издания, сам по себе Ту-160 не является новым или особенно передовым в списке самолетов России. Тем не менее одна из возможных причин сделать его центральным элементом колонны пролетного пути — это продемонстрировать новую ракету: возможно, гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» с ядерными боеголовками.

Всего торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут в 377 городах и населенных пунктах России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что комментировать парад Победы вместо Евгения Хорошевцева станет Антон Сунцов.

Хорошевцев скончался 13 декабря. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования супруге легендарного диктора, отметив, что Хорошевцев своей работой задал высочайшую планку мастерства и преданного служения своему делу.

сша москва 9 мая парад победы
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