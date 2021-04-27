Белгородская медсестра пойдет под суд за убийство парализованного мужа

Белгород, 27 апреля. Жительница Белгорода задушила тяжелобольного мужа, за которым ухаживала на протяжении последних 20 лет. Сейчас женщина находится под стражей.

Супруги проживали вместе с 1980-х годов. В какой-то момент мужчина пережил инсульт, в результате которого у него парализовало левую половину тела. Из-за тяжелой болезни муж женщины не мог передвигаться и питаться без посторонней помощи. Медсестра ухаживала за супругом, но в какой-то момент ее терпению пришел конец. И тогда она решилась на убийство тяжелобольного родственника.

«Следователями и сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств причастности 59-летней жительницы города Белгород к умышленному особо тяжкому преступлению, которая признана прокурором достаточной для направления уголовного дела в суд», — уточнили в региональном СК.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Белгороде проводится проверка по факту появления в Сети видеозаписи, на кадрах которого запечатлена пьяная женщина и ее ребенок. Нетрезвая местная жительница прыгнула в холодную воду, а вслед за ней в водоем бросился двухлетний малыш.