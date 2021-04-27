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«Вектор» способен подготовить тест-системы для предотвращения пандемий за четыре дня

Общество
«Вектор» способен подготовить тест-системы для предотвращения пандемий за четыре дня
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 27 апреля. Центр «Вектор», разработавший тест-систему для диагностики COVID-19, считает возможным создавать подобные системы для предотвращения будущих пандемий в четырехдневный срок. 

Об этом заявил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Тогда, 21 апреля, глава государства поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня.

Максютов напомнил, что «Вектор» разработал два прототипа тест-систем ПЦР в реальном времени за пять дней. Системы «эффективно применялись в течение всего первого квартала и закрывали все вопросы по мониторингу» коронавируса в России.

«Мы уверены, что теперь <…> с этой задачей мы справимся», — сообщил Максютов в ходе саммита «Большие вызовы для общества, государства и науки».

Центр «Вектор» стал третьей из лабораторий ВОЗ по изучению коронавируса и первой на территории России. При этом, по словам гендиректора организации, Центр занимался не только разработкой тест-систем и проведением самих анализов, но и создавал оптимальный протокол тестирования.

«Сейчас мы понимаем, что респираторные мазки являются оптимальными. Год назад это был новый вирус», — уточнил он.

Во вторник стало известно, что число кибератак на центр «Вектор» возросло в четыре раза в период разработки вакцины от коронавируса. Все атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к данным о препарате. Неизвестные пытались похитить формулу вакцины.

Вакцину «ЭпиВакКорона», созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском «Векторе», зарегистрировали в середине октября. Пострегистрационные испытания прошли в ноябре, в них участвовали 40 тыс. добровольцев, в том числе пожилые и страдающие хроническими заболеваниями.

Роспотребнадзор в середине апреля назвал заболевания, при которых прививаться «ЭпиВакКороной» стоит с осторожностью: при хронических болезнях почек и печени, проблемах с кроветворной системой, эпилепсии, а также при аутоиммунных и эндокринных недугах. Прививку следует отложить пациентам с ОРВИ и острыми инфекционными заболеваниями ЖКТ.

пандемия вектор коронавирус эпиваккорона
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