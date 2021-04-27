The National Interest составил топ-5 «смертоносных» танков НАТО

Вашингтон, 27 апреля. Американское издание The National Interest составило топ-5 самых мощных танков, которые поступят на вооружение НАТО.

Странам НАТО приходится наращивать темпы существующих программ модернизации танков, пока Россия готовится к выпуску боевой машины нового поколения Т-14 «Армата». Обозреватель издания Чарли Гао напомнил американским читателям, что на протяжении всей холодной войны у России было танковое преимущество над войсками НАТО. Однако, считает автор, расстановку сил могут изменить пять перечисленных им «танков-убийц». Перевод материала американского СМИ приводит New Inform.

M1A2C Abrams

M1A2C в последней конфигурации 2019 года является самым передовым танком в арсенале НАТО. Только на нем установлена система активной защиты и «умные» программируемые бронебойные снаряды. Броня корпуса и башни была усовершенствована, как и тепловизионные системы третьего поколения.

Leopard 2А7В

Последняя немецкая модернизация Leopard 2, Leopard 2A7V, оснащена датчиками, вооружением и броней, аналогичными M1A2C. Его пушку заменили на более бронепробиваемую.

Leclerc XLR

Французский танк был значительно усовершенствован и вскоре должен модернизироваться до варианта XLR. После этого он получит возможность интеграции с сетью поля боя SCORPION, которая, как ожидается, будет оснащена всей будущей французской техникой. Броня тоже увеличена, но систем активной защиты не обнаружено.

Strv 122C

Швеция модернизирует свой флот Leopard до версии C Strv 122, версии Leopard 2A5. Предполагается, что будут обновлены датчики до третьего поколения. Эксперт подчеркивает, что Strv 122 имеют лучшую броню, чем большинство танков НАТО Leopard 2, поскольку они оснащены полным комплектом брони MEXAS-H. Изменения, скорее всего не затронут вооружение 122С.

Leopard 2A6 HEL

Греческий Leopard 2A6 имеет дополнительную броню по сравнению с обычными Leopard 2A6, являясь адаптированной версией прототипа Leopard 2A6EX. Обозреватель называет 2A6 HEL одним из самых смертоносных танков в НАТО.

Ранее The National Interest сообщал, что боевая машина нового поколения «Армата» оказалась в числе лидеров среди смертоносного вооружения. Одно из основных преимуществ российского танка — мощный двигатель. Еще один уникальный козырь «Арматы» — усовершенствованная система активной и пассивной защиты.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «Армата» может использоваться как с экипажем, так и без. Встроенный в танк искусственный интеллект будет осуществлять управление и наведение целей, при этом принимать решение об открытии огня будет человек.