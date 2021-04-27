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Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции

Технологии
Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 27 апреля. Превратить каждый жилой дом в распределенную электростанцию планирует генеральный директор Tesla Илон Маск. Это даст возможность хранить, генерировать и даже доставлять энергию.

По словам Маска, солнечную энергию будут подавать только на накопителе Powerwall. Она будет взаимодействовать исключительно между счетчиками коммунальных услуг и главной панелью выключателя дома.

Миллиардер планирует создать электросеть, которая полностью отличается от существующей сегодня. Система будет находиться под контролем независимых организаций. Ей потребуется большое количество линий энергопередач, сообщил основатель SpaceX.

Недавно Илон Маск заявил, что покорение Марса, возможно, потребует человеческих жертв. По его словам, первые добровольцы скорее всего погибнут в гонке за освоение Красной планеты.

Илон Маск электростанция powerwall
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