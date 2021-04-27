Профессор РАН Оганов объяснил важность вакцинации от COVID-19

Москва, 27 апреля. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и окружающих его людей. Об этом заявил профессор РАН Артем Оганов.

Коронавирусная инфекция является опасным заболеванием, которое поражает легкие и нервную систему человека. Зафиксированы случаи, когда COVID-19 превращал здоровых людей в инвалидов, пояснил кристаллограф, химик, профессор РАН, действительный член Европейской академии и Американского физического общества Артём Оганов в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Любая вакцина имеет побочные эффектные, однако шанс их проявления очень низкий. Если человек отказывается от прививки, то он подвергает себя почти 100%-ому риску заражения коронавирусом.

«Если вы не делаете эту прививку, у вас практически 100%-ная вероятность заболевания тем самым коронавирусом, и несколько процентов людей, которые им заболевают, потом очень сильно об этом жалеют», — приводит слова ученого RT.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов ранее спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 в России. Он считает, что коллективный иммунитет к инфекции может остановить распространение вируса в стране уже предстоящей осенью.