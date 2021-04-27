Названы сроки постройки «Северного потока — 2»

Москва, 27 апреля. Компания Nord Stream 2 AG может закончить строительство газопровода «Северный поток — 2» через несколько месяцев. Первый газ по нему Европа, возможно, получит уже ближайшей зимой.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью РИА Новости рассказал, что 27 апреля трубоукладчик «Академик Черский» начал работы в водных границах Дании. В феврале судно «Фортуна» уже приступило к работам в этой области.

«Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев», — добавил специалист.

По словам эксперта, точные сроки назвать невозможно. Реализация проекта зависит от ряда факторов, не поддающихся контролю, пишет «Взгляд»

Недавно в ФРГ призвали не политизировать «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил министр экономики германии Петер Альтмайер.