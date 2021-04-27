Египет прикладывает все усилия по разрешению кризиса плотины «Возрождение»

Каир, 27 апреля. Египет активизирует свои усилия по противодействию кризису плотины «Возрождение» . Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Правительство страны не намерено уступать ни одной капли воды из Нила, которая по договору должна отойти в резервы египтян. Вместе с тем Каир активизирует переговорные процессы и встречи по всей Африке, сообщают местные СМИ.

Министр иностранных дел страны Самех Шукри начал затяжную поездку по континенту, с целью проинформировать глав государств африканского материка о ситуации, которая сложилась вокруг плотины «Возрождение».

Он начал свою поездку со встречи с лидером Кении Ухуру Кениата и президентом Коморских островов Азали Ассумани. В ходе переговоров, прошедших в Киншасе, министр египетский министр иностранных дел заявил, что Каир заинтересован в сотрудничестве со странами и политическими деятелями Африки, которые могут оказать содействие Египту, Судану и Эфиопии в достижении соглашений, отвечающих общим интересам.

Недавно правительство Египта выделило около 8,4 млрд долларов на проведение модернизации железнодорожных систем. Об этом сообщил министр транспорта страны Камель аль-Вазир.