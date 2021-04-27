Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза

Киев, 27 апреля. Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, посмеялся над возможным плагиатом со стороны британского певца Гарри Стайлза.

На своей странице в Instagram Данилко опубликовал несколько коллажей, сравнив своего персонажа Сердючку и Стайлза — любителя экстравагантных акцентов в одежде. На одном снимке артисты одеты в похожие балетные наряды, на втором — британец накинул на шею фирменное боа поющей проводницы.

Pr Scr instagram.com / @v_serduchka

Поклонники Сердючки пришли в восторг от сравнения, посмеявшись вместе с певцом над «схожестью» «неповторимого оригинала и жалкой пародии». По их словам, британский певец давно взял на вооружение модные «луки» украинской Сердючки.

Pr Scr instagram.com / @v_serduchka

«Очередная жалкая пародия на вас! Знайте, вы звезда, лучик света для нас всех», — пишет в комментариях пользователь Сети.

«Лучше Верки Сердючки все равно уже не будет», — добавил комментатор.

«Вера, ну тут же все ясно как белый день! Он твой истинный фанат», — отметил поклонник.

Данилко, изначально выступавший с юмористическими скетчами, прославился именно в образе Сердючки. Его героиня чаще всего носила берет, несуразный пиджак, короткую юбку, задранную до огромной накладной груди, голубую рубашку и обязательно — яркое боа. Позже к этому образу добавился головной убор со звездой.

Pr Scr instagram.com / @v_serduchka

Сейчас Сердючка стала соведущей певицы Веры Брежневой в популярном проекте «Орел и решка». Недавно она закатила скандал во время съемок одного из выпусков. В Барселоне ей выпала золотая карта. Видимо, почувствовав себя олигархом, эксцентричная выдуманная певица отказалась жить в дорогом отеле и потребовала придумать какое-нибудь необычное место. В итоге певица с «мамой» поселились в замке Санта-Флорентина, в котором снимали шестой сезон телесериала «Игра престолов».