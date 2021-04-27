Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 23:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Общество
Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
22:48
Общество
Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры
22:46
Технологии
Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции
22:42
Общество
Профессор РАН Оганов объяснил важность вакцинации от COVID-19
22:37
Общество
Свыше 537 тыс. петербуржцев сделали прививку от COVID-19
22:37
Политика
Названы сроки постройки «Северного потока — 2»
22:30
Политика
Египет прикладывает все усилия по разрешению кризиса плотины «Возрождение»
22:19
Шоу-бизнес
Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
22:15
Политика
Вашингтон предрек «откровенный разговор» США и России
22:07
Общество
Росавиация отчиталась о ходе реализации вывозной программы из Турции
22:07
Весь мир
Количество жертв атаки боевиков на университет в Нигерии возросло до пяти человек
22:00
Общество
В Госдуме ответили пословицей на идею Хуснуллина сократить число регионов РФ
22:00
Политика
Парламентаризм будущего: отставка или статья за разбитые надежды избирателей
21:58
Весь мир
Президент Бурунди амнистирует участников попытки госпереворота
21:55
Весь мир
Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики
21:51
Общество
Депутат Вострецов вместе с летчиком Борисенко пообщался со школьниками
21:47
Общество
К достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус
21:44
Общество
Раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона»
21:40
Весь мир
Разногласия вокруг канала «Стамбул»: банки Турции не хотят инвестировать в проект Эрдогана
21:40
Весь мир
Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии
Все новости

Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 22:19
Шоу-бизнес
Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
Global Look Press  /  Said Gadzhiev/Russian Look

Киев, 27 апреля. Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, посмеялся над возможным плагиатом со стороны британского певца Гарри Стайлза.

На своей странице в Instagram Данилко опубликовал несколько коллажей, сравнив своего персонажа Сердючку и Стайлза — любителя экстравагантных акцентов в одежде. На одном снимке артисты одеты в похожие балетные наряды, на втором — британец накинул на шею фирменное боа поющей проводницы.

Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
Pr Scr instagram.com  / @v_serduchka

Поклонники Сердючки пришли в восторг от сравнения, посмеявшись вместе с певцом над «схожестью» «неповторимого оригинала и жалкой пародии». По их словам, британский певец давно взял на вооружение модные «луки» украинской Сердючки.

Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
Pr Scr instagram.com  / @v_serduchka

«Очередная жалкая пародия на вас! Знайте, вы звезда, лучик света для нас всех», — пишет в комментариях пользователь Сети.

«Лучше Верки Сердючки все равно уже не будет», — добавил комментатор.

«Вера, ну тут же все ясно как белый день! Он твой истинный фанат», — отметил поклонник.

Данилко, изначально выступавший с юмористическими скетчами, прославился именно в образе Сердючки. Его героиня чаще всего носила берет, несуразный пиджак, короткую юбку, задранную до огромной накладной груди, голубую рубашку и обязательно — яркое боа. Позже к этому образу добавился головной убор со звездой.

Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
Pr Scr instagram.com  / @v_serduchka

Сейчас Сердючка стала соведущей певицы Веры Брежневой в популярном проекте «Орел и решка». Недавно она закатила скандал во время съемок одного из выпусков. В Барселоне ей выпала золотая карта. Видимо, почувствовав себя олигархом, эксцентричная выдуманная певица отказалась жить в дорогом отеле и потребовала придумать какое-нибудь необычное место. В итоге певица с «мамой» поселились в замке Санта-Флорентина, в котором снимали шестой сезон телесериала «Игра престолов».

сердючка стайлз щоу-бизнес
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 299987 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 84136 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 61636 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 52868 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 52791 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Шоу-бизнес / Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
Рейтинг@Mail.ru