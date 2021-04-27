Вашингтон предрек «откровенный разговор» США и России

Вашингтон, 27 апреля. Зеркальные меры России в ответ на санкции США станут предметом «откровенного разговора» между представителями стран в ближайшие дни. Об этом заявили в американской администрации.

США надеются в результате переговоров понять намерения российских коллег. Власти вновь заявили о нежелании обострять и без того напряженные отношения с Москвой. При этим они в очередной раз напомнили о возможностях ввести санкции против РФ в случае неугодных действий.

«У нас будут очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами, и мы уже проводили их», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя администрации.

Ранее президент США Джозеф Байден отказался отвечать на вопрос о возможных намерениях выставить предварительные условия для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пообещал обсудить этот вопрос в другой день.