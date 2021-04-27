Росавиация отчиталась о ходе реализации вывозной программы из Турции

Москва, 27 апреля. Семь российских авиакомпаний завершили перевозку заблокированных в Турции граждан РФ. Об этом сообщает Росавиация.

Речь идет о компаниях — Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight. Только за 26 апреля в Россию из Турции прилетели 1,3 тысячи пассажиров. В общей сложности за сутки выполнено шесть рейсов, из которых три отечественными организаторами перевозок. На них в страну вернулись 720 человек.

С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Причиной стала новая вспышка коронавируса в стране. В связи с этим вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее призвала туроператоров не продавать путевки в республику и Танзанию на июнь до решения властей.