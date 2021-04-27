Количество жертв атаки боевиков на университет в Нигерии возросло до пяти человек

Абуджа, 27 апреля. Боевики убили двух студентов, похищенных во время нападения на университет Гринфилд в северо-западной части Нигерии.

Бандиты напали на учебное заведение, расположенное в штате Кадуна, на прошлой неделе во вторник, 20 апреля. Они убили одного из сотрудников университета и похитили минимум 23 человека.

Несколькими днями позже уполномоченный по национальной безопасности и внутренним делам Кадуны Сэмуэль Аруван сообщил, что радикалы убили троих студентов, а число жертв выросло до четырех человек.

Тела погибших нашли в деревне рядом с Гринфилдом. В понедельник, 26 апреля, Аруван рассказал, что обнаружены еще два трупа. Они принадлежат похищенным ученикам университета.

«Органы безопасности сообщили правительству штата, что их убили вооруженные бандиты», — уточнил он.

Серьезной проблемой для Нигерии остается группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). Однако кроме радикалов в стране действуют боевики фулани (народность, проживающая в Западной Африке. — Прим. ФАН). Они зарабатывают на похищении людей. Чаще всего целями преступников становятся учебные заведения, а в плен попадают школьники и студенты.

Одна из последних атак в Кадуне произошла в середине марта. Вооруженная группировка ворвалась в школу в городе Рема. Дети успели спрятаться, однако бандиты захватили трех учителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.