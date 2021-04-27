Депутат Вострецов вместе с летчиком Борисенко пообщался со школьниками

Санкт-Петербург, 27 апреля. Встречу с учениками школ Северной столицы провел депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он посетил учебные заведения вместе с героем России летчиком-космонавтом Андреем Борисенко.

На мероприятии были вручены дипломы победителям конкурса «Россия — космическая держава». Участие в состязании принимали ученики из более чем десяти школ Петербурга.

Также депутат посетил университет БГТУ ВОЕНМЕХ. Вострецов обсудил с руководством учебного заведения выполнение указа президента РФ Владимира Путина об оплате труда сотрудников и преподавателей вуза. Кроме этого, были обсуждены вопросы по ремонту общежития и достройке корпуса БГТУ.

«Я работал в начале двухтысячных в БГТУ проректором. Здесь у меня осталось много друзей, и я всегда с радостью, когда выпадает такая возможность, приезжаю пообщаться со студентами и бывшими колегами», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов и герой РФ Андрей Борисенко вручили ученикам конкурса «Россия — космическая страна» грамоты и ценные подарки. Участниками стали школы Красносельского, Петродворцового и Кировского районов Санкт-Петербурга.