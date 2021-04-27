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Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики

Весь мир
Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 27 апреля. Боевики, оставшиеся после разгрома «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), пытаются удержать опорные пункты. Часто их жертвами становятся центральноафриканцы.

Вооруженные силы ЦАР продвигаются по территории республики и ликвидируют преступные элементы, которые пытаются сбежать от них в отдаленные города и деревни. После того, как армия зачищает поселения, боевики прячутся в лесах. Оттуда они совершают набеги на гражданских. Радикалы минируют дороги, грабят и убивают мирных жителей страны.

Недавно произошло два случая наезда на бомбу. В первый раз подорвался военный автомобиль. Однако после этого жертвами боевиков стали мирные жители. Мототакси наехало на взрывное устройство. Погибли водитель, женщина и двое детей. Только за апрель жертвами мин на дорогах стали 16 человек.

Кроме того, бандиты регулярно грабят население: они отбирают деньги и транспортные средства. На прошлых выходных боевики напали на шахту в Аббе, украли 30 миллионов долларов США и шесть мотоциклов.

Действия радикалов ясно дают понять, что они не отказались от идеи захватить страну и мучить ее жителей. Однако армия при поддержке союзников из России и Руанды успешно продолжает операцию по зачистке территории. Военнослужащие ликвидируют разрозненные бандгруппы и не оставляют им шансов на восстановление.

Одной из самых значимых побед за последнее время стало освобождение города Маркунда. Населенный пункт находится на границе с Чадом, и бандиты могли воспользоваться им для получения оружия или побега за рубеж.

африка цар
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