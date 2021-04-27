Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики

Банги, 27 апреля. Боевики, оставшиеся после разгрома «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), пытаются удержать опорные пункты. Часто их жертвами становятся центральноафриканцы.

Вооруженные силы ЦАР продвигаются по территории республики и ликвидируют преступные элементы, которые пытаются сбежать от них в отдаленные города и деревни. После того, как армия зачищает поселения, боевики прячутся в лесах. Оттуда они совершают набеги на гражданских. Радикалы минируют дороги, грабят и убивают мирных жителей страны.

Недавно произошло два случая наезда на бомбу. В первый раз подорвался военный автомобиль. Однако после этого жертвами боевиков стали мирные жители. Мототакси наехало на взрывное устройство. Погибли водитель, женщина и двое детей. Только за апрель жертвами мин на дорогах стали 16 человек.

Les rebelles des groupes armés continuent de poser des mines sur les routes et les ponts.

Selon des sources policières, 16 civils ont été tués en avril 2021 à cause de leurs activités. Soyez prudent!#Centrafrique #RCA #CARcrisis pic.twitter.com/65AyrTQTTA — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) April 26, 2021

Кроме того, бандиты регулярно грабят население: они отбирают деньги и транспортные средства. На прошлых выходных боевики напали на шахту в Аббе, украли 30 миллионов долларов США и шесть мотоциклов.

Действия радикалов ясно дают понять, что они не отказались от идеи захватить страну и мучить ее жителей. Однако армия при поддержке союзников из России и Руанды успешно продолжает операцию по зачистке территории. Военнослужащие ликвидируют разрозненные бандгруппы и не оставляют им шансов на восстановление.

Одной из самых значимых побед за последнее время стало освобождение города Маркунда. Населенный пункт находится на границе с Чадом, и бандиты могли воспользоваться им для получения оружия или побега за рубеж.