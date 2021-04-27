Раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона»

Москва, 27 апреля. Проходить процедуру вакцинации от COVID-19 с использованием препарата «ЭпиВакКорона» можно каждый год, по аналогии с прививкой от гриппа.

Свидетельствуют об этом результаты наблюдения за добровольцами, которые первыми прошли вакцинацию препаратом. Авторы исследования установили, что антитела активны еще в течение 9-10 месяцев после инъекции. «ЭпиВакКорона» признана экспертами безопасной для ревакцинации. Внимание на это обратили замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» при ведомстве Александр Семенов.

«Если потребуется ревакцинация, «ЭпиВакКорона» для этого хорошо подходит. Ею можно прививаться сколько угодно — так же, как мы ежегодно делаем прививку от гриппа», — уточнили специалисты в беседе с «Российской газетой».

Ранее российские ученые допустили высокую эффективность вакцины против индийского штамма коронавируса. В скором времени образец мутации появится в РФ, где проведет несколько месяцев под детальным изучением.