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Психоаналитик Мелехин рассказал, как распознать черты альфа- и бета-женщин

Общество
Психоаналитик Мелехин рассказал, как распознать черты альфа- и бета-женщин
pixabay.com  / 

Женщины – настолько сложные и разные создания, что порой не могут разобраться в себе и своих желаниях самостоятельно. В этом случае на помощь приходят психоаналитики, изучающие женскую природу. Клинический психолог высшей категории, психоаналитик Алексей Мелехин объяснил, что склонности и стремления женщин могут определяться альфа- и бета-чертами. Эксперт рассказал ФАН, каким проблемам подвержены женщины с сильными альфа-характеристиками.

Мелехин отметил, что деления на альфа- и бета-женщин не существует. Каждая женщина является носительницей альфа- и бета-черт в большей или меньшей мере.

«Альфа-черты — это стремление к личным достижениям, прямолинейность, режим боевой машины, запрет на эмоциональность. Бета-черты — это эмоциональность, пассивные стратегии, мягкость, осторожность, высокая моральность», — рассказал психоаналитик.

По словам психоаналитика, в какой-то жизненный момент у женщины заостряются альфа-черты, в какой-то бета. Для определения типа в клинической практике используется опросник, который позволяет выявлять у женщины преобладания альфа- и бета-черт и строить интересные графики.

Женщинам, в отличие от мужчины, свойственна постоянная борьба и нехватка, поэтому чередование альфа- и бета-черт будет присутствует всегда. Именно поэтому женщине важно знать, на что она способна и что ей от себя ожидать. Если знать свою картографию, психологический капитал, то это помогает построить некий маршрут в жизни, отметил Мелехин.

«Это позволяет сделать разметку, задать маршрут, как действовать в определенной ситуации. Если быть 24 часа альфа-женщиной, боевой машиной, то нервная система этого не простит, а психика тем более. Они будут давать различные симптомы», — предупредил он.

Ранее психоаналитик Алексей Мелехин объяснил, почему современные женщины в гонке за достижениями избегают ключевых внутренних вопросов о женской сущности. Постфеминистический маскарад приводит к тому, что женщина перенимает фаллические черты и психически ощущает себя мужчиной, отметил он.

 

женщина психология алексей мелехин
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