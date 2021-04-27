Президент Бурунди амнистирует участников попытки госпереворота

Гитега, 27 апреля. Президент Бурунди Эваристе Ндайишимие освободил около 1300 заключенных. Торжественная церемония прошла в понедельник, 26 апреля, в Бужумбуре.

Инициатива вызвана необходимостью разгрузки переполненных тюрем. Всего планируют помиловать около 40% содержащихся в исправительных учреждениях. Это произойдет в ближайшие недели, когда глава государства подпишет указ об амнистии 5255 преступников.

«Нашу страну искалечили множество правонарушений, которые никак не преследовались государством. Некоторые жители Бурунди считают нарушение закона признаком храбрости», — сказал Ндайишимие на церемонии, предостерегая соотечественников от повторения старых ошибок.

Среди амнистированных есть и те, кого задержали в 2015 году за участие в акциях против покойного главы государства Пьера Нкурунзизы. Они благодарят президента за такое решение и рады, что он лично прибыл, чтобы освободить их.

«Даже наши семьи уже знают, что мы едем домой. Это большая радость», — сказал один из заключенных.

Документ о помиловании подписали еще 5 марта. Однако тогда его действие поставили на паузу как раз из-за того, что в списке осужденных оказались участники попытки госпереворота. Однако амнистия вступила в силу, и на свободу выйдут также те, кто участвовал в госперевороте против предшественника Ндайишимие.