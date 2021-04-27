Родители Бритни Спирс развернули борьбу из-за денег певицы

Лос-Анджелес, 27 апреля. Родители певицы Бритни Спирс продолжают делить деньги своей звездной дочери. Отец артистки заявил, что экс-супруга использовала боль и травмы их ребенка для личной выгоды.

Джейми Спирс контролирует финансы именитой дочери вот уже 13 лет. Однако Бритни отчаянно борется за свою свободу и требует суд освободить ее от опеки отца, под которой она находится после нервного срыва. Судебные разбирательства требуют больших денег, поэтому Джейми Спирс заявил, что все расходы на юристов были покрыты из капитала звезды.

Кроме того, он попытался взыскать с собственной дочери компенсацию на адвокатов в размере 890 тысяч долларов. В дело решила вмешаться мать певицы Линн Спирс. Она подала встречный иск на бывшего мужа, с которым развелась после 30 лет совместной жизни. Однако Джейми Спирса действия бывшей жены вывели из себя. Родители артистки развернули борьбу за ее деньги, которая вылилась и в публичное поле.

Так, Джейми Спирс дал интервью, в котором заявил, что его экс-супруга «использовала боль и травмы дочери для личной выгоды». В качестве примера он привел мемуары, которые написала Линн под названием «Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов». Книга вышла сразу же после нервного срыва поп-звезды.

Фанаты очень переживают за Бритни Спирс и пристально следят за ее соцсетями. В последнее время они все чаще думают о том, что находящаяся под опекой своего отца певица страдает в заточении. Поклонники уверены, что через видео и снимки звезда подает сигналы с просьбой о помощи.