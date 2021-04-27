Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Общество
Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
22:48
Общество
Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры
22:46
Технологии
Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции
22:42
Общество
Профессор РАН Оганов объяснил важность вакцинации от COVID-19
22:37
Общество
Свыше 537 тыс. петербуржцев сделали прививку от COVID-19
22:37
Политика
Названы сроки постройки «Северного потока — 2»
22:30
Политика
Египет прикладывает все усилия по разрешению кризиса плотины «Возрождение»
22:19
Шоу-бизнес
Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
22:15
Политика
Вашингтон предрек «откровенный разговор» США и России
22:07
Общество
Росавиация отчиталась о ходе реализации вывозной программы из Турции
22:07
Весь мир
Количество жертв атаки боевиков на университет в Нигерии возросло до пяти человек
22:00
Общество
В Госдуме ответили пословицей на идею Хуснуллина сократить число регионов РФ
22:00
Политика
Парламентаризм будущего: отставка или статья за разбитые надежды избирателей
21:58
Весь мир
Президент Бурунди амнистирует участников попытки госпереворота
21:55
Весь мир
Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики
21:51
Общество
Депутат Вострецов вместе с летчиком Борисенко пообщался со школьниками
21:47
Общество
К достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус
21:44
Общество
Раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона»
21:40
Весь мир
Разногласия вокруг канала «Стамбул»: банки Турции не хотят инвестировать в проект Эрдогана
21:40
Весь мир
Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии
Все новости

Родители Бритни Спирс развернули борьбу из-за денег певицы

Шоу-бизнес
Родители Бритни Спирс развернули борьбу из-за денег певицы
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 27 апреля. Родители певицы Бритни Спирс продолжают делить деньги своей звездной дочери. Отец артистки заявил, что экс-супруга использовала боль и травмы их ребенка для личной выгоды.

Джейми Спирс контролирует финансы именитой дочери вот уже 13 лет. Однако Бритни отчаянно борется за свою свободу и требует суд освободить ее от опеки отца, под которой она находится после нервного срыва. Судебные разбирательства требуют больших денег, поэтому Джейми Спирс заявил, что все расходы на юристов были покрыты из капитала звезды.

Кроме того, он попытался взыскать с собственной дочери компенсацию на адвокатов в размере 890 тысяч долларов. В дело решила вмешаться мать певицы Линн Спирс. Она подала встречный иск на бывшего мужа, с которым развелась после 30 лет совместной жизни. Однако Джейми Спирса действия бывшей жены вывели из себя. Родители артистки развернули борьбу за ее деньги, которая вылилась и в публичное поле.

Так, Джейми Спирс дал интервью, в котором заявил, что его экс-супруга «использовала боль и травмы дочери для личной выгоды». В качестве примера он привел мемуары, которые написала Линн под названием «Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов». Книга вышла сразу же после нервного срыва поп-звезды.

Фанаты очень переживают за Бритни Спирс и пристально следят за ее соцсетями. В последнее время они все чаще думают о том, что находящаяся под опекой своего отца певица страдает в заточении. Поклонники уверены, что через видео и снимки звезда подает сигналы с просьбой о помощи.

суд певица опека бритни сприс
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 299987 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 84136 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 61636 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 52868 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 52791 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Шоу-бизнес / Родители Бритни Спирс развернули борьбу из-за денег певицы
Рейтинг@Mail.ru