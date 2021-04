Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии

Абуджа, 27 апреля. Радикальные исламисты атаковали военный конвой и базу правительственных сил в северо-восточной части Нигерии. Боевики устроили засаду в штате Борно.

Нападение на военнослужащих произошло в воскресенье, 25 апреля, в городе Майнок. Террористы ударили по колонне реактивными ракетами, а после штурмом взяли армейскую базу, которая располагалась рядом.

Сообщается, что при атаке радикалов погиб как минимум 31 человек. За текущий год это самые крупные потери нигерийских вооруженных сил.

Конвой, который подвергся нападению, перевозил оружие. Боевики прибыли на грузовиках, снабженных противоминной защитой. Они атаковали солдат и захватили боеприпасы. Позже радикалы частично сожгли нигерийскую военную базу.

Информаторы в армии утверждают, что боевики сразу подавили солдат и не оставили им никаких шансов.

