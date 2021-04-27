Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии

Абуджа, 27 апреля. Радикальные исламисты атаковали военный конвой и базу правительственных сил в северо-восточной части Нигерии. Боевики устроили засаду в штате Борно.

Нападение на военнослужащих произошло в воскресенье, 25 апреля, в городе Майнок. Террористы ударили по колонне реактивными ракетами, а после штурмом взяли армейскую базу, которая располагалась рядом.

Сообщается, что при атаке радикалов погиб как минимум 31 человек. За текущий год это самые крупные потери нигерийских вооруженных сил.

«Мы потеряли 31 солдата, в том числе их командира в звании подполковника», — заявили источники в правительстве страны.

Конвой, который подвергся нападению, перевозил оружие. Боевики прибыли на грузовиках, снабженных противоминной защитой. Они атаковали солдат и захватили боеприпасы. Позже радикалы частично сожгли нигерийскую военную базу.

Информаторы в армии утверждают, что боевики сразу подавили солдат и не оставили им никаких шансов.

Militants Kill 31 soldiers in Northeast Nigeria



At least 31 Nigerian soldiers killed as IS-aligned fighters ambushed military convoy escorting weapons and overran base in northeast Nigeria's Borno state.#Nigeria #PoliticalViolence #crime #PraesidioLtdhttps://t.co/HyMktL0MyC pic.twitter.com/pmunVFw36i — Praesidio Ltd (@PraesidioLtd) April 27, 2021

Территория Нигерии постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных группировок. Их жертвами становятся сотни мирных жителей и военнослужащих, которые не в силах противостоять радикалам.

Недавняя серия нападений на северо-западе страны унесла жизни 83 человек. В пострадавших районах даже не присутствовали силовики, которые могли бы остановить боевиков.