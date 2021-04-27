Жених Макеевой не общается с родной дочерью после развода с женой

Москва, 27 апреля. Бизнесмен Роман Мальков после развода с супругой Светланой поддерживает связь не со всеми детьми. Дочь Анна заявила, что общение с отцом совсем разладилось.

Экс-супруга Светлана стала гостьей программы «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала, что дети видят пренебрежительное отношение отца к ним. Наследникам обидно, что теперь бизнесмен даже не готов платить за жилье, которое они снимают в Словении.

Дошло до того, что их чуть не выселили из квартиры из-за долгов. Знакомая Светланы Людмила Павловна заняла нуждающимся 1700 евро и теперь хочет получить деньги назад. Женщина надеется, что Роман Мальков заплатит из своего кармана, но у предпринимателя сейчас нет лишних средств. Он уверяет, что из-за пандемии обанкротился.

Финансовый вопрос рассорил жениха Анастасии Макеевой с его семьей. С отцом поддерживает связь только 16-летний Андрей. А общение с 14-летней Аней Мальков прервал из-за конфликта.

«Мы не разговариваем, поссорились. Он меня заблокировал», — рассказала девочка.

Светлана уверяет, что не запрещает детям встречаться с отцом, который бросил их ради актрисы. Единственное, на чем настаивает экс-супруга, так это на материальной помощи о стороны Малькова.

Ранее Анастасия Макеева показала поклонникам фото Андрея. Парень приехал в Москву, чтобы навестить отца и познакомиться с его новой возлюбленной.