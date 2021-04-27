Принц Гарри после поездки в Лондон задумался о своих поступках

Лондон, 27 апреля. Принц Гарри посетил родной Лондон, где не был больше года, из-за трагических обстоятельств — 9 апреля скончался его дедушка, герцог Эдинбургский.

Практически сразу после церемонии прощания с мужем Елизаветы II принц Гарри поспешил вернуться в США, где осталась его беременная супруга Меган Маркл. Британские СМИ писали, что на родине младший сын принца Чарльза не остался из-за «холодного приема» королевской семьи. Он даже решил пропустить день рождения бабушки.

По словам биографа Анджелы Левин, именно в эту поездку Гарри наконец-то понял, что все его действия имеют последствия. Экс-дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал Express, что в США младший внук Елизаветы II вернулся совсем другим человеком. Холодность семьи заставила его задуматься над своими поступками.

«Если Меган уверена в правильности своих поступков, то Гарри в сомнениях. И продолжаться так больше не будет. Ему нужно рассчитать свои шаги наперед», — цитирует издание Баррела.

Следующий визит принца Гарри в Великобританию запланирован на лето. В начале июля в Лондоне состоится открытие памятника его матери – принцессе Диане, которой в этом году могло бы исполниться 60 лет.

Бывший корреспондент BBC Питер Хант, который занимался королевской хроникой, недавно заявил, что британская королева Елизавета II планирует отказаться от своих обязанностей после смерти супруга, принца Эдинбургского Филиппа.