Певица Рита Ора спровоцировала слухи о романе с режиссером Тайкой Вайтити

Сидней, 27 апреля. Британская поп-певица Рита Ора опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию свежих снимков, на одном из которых она обнимается с режиссером блокбастера «Тор: Рагнарек».

Исполнительница отправилась в Австралию по рабочим делам, однако по прилету в столицу она сумела найти время для встречи с новозеландским актером и режиссером Тайкой Вайтити. Судя по всему, звезды не плохо провели время вместе. Рита Ора поделилась в своем Instagram-аккаунте серией снимков, среди которых был и совместный кадр с создателем фильма «Тор: Рагнарек».

«Хорошие времена, воспоминания, случайные кадры на моем телефоне, то, что мне нравится...», — подписала фото артистка.

Поклонники Риты Оры сразу обратили внимание на снимок и предположили, что певицу и режиссера связывают далеко не дружеские отношения. Догадки фанатов со ссылкой на свои источники подтвердил британский таблоид The Sun, сообщает портал «Культуромания». По данным прессы, пара начала встречаться еще в марте этого года.

Исполнительница приехала в Сидней, чтобы принять участие в съемка шоу «Голос. Австралия», где заняла судейское кресло. А Тайка Вайтити в Австралии снимает четвертый фильм о скандинавском боге «Тор: Любовь и Гром».

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