Байден отказался говорить о возможных условиях встречи с Путиным

Вашингтон, 27 апреля. Президент США Джозеф Байден уклонился от ответа на вопрос о намерениях выдвинуть предварительные требования для очных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

С просьбой прокомментировать потенциальные условия встречи со стороны Вашингтона к демократу обратились журналисты. Американский глава пообещал обсудить соответствующий вопрос в «другой день».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о еще утвержденных сроках проведения саммита с участием Байдена и Путина. По ее словам, США и Россия пока «не добрались до этого».