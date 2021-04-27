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Ева Польна раскритиковала артистов, которые не хотят уходить со сцены

Шоу-бизнес
Ева Польна раскритиковала артистов, которые не хотят уходить со сцены
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 27 апреля. Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала о современной эстраде.

По мнению 45-летней Польны, пожилым артистам не стоит задерживаться на сцене. Она считает, что все исполнители в свое время должны давать дорогу молодому поколению. Но на российской эстраде наметилась другая тенденция, подчернула Ева, когда «ветераны» не хотят уходить на покой.

«Они хотят остаться любой ценой. И многие наши коллеги даже старше наших родителей. Они никогда не уйдут со сцены, это выглядит так нелепо! Они пытаются петь для 12-летних подростков в свои 97 лет», — жестко высказалась звезда.

Она раскритиковала артистов, которые стараются «соответствовать времени». При этом исполнители подходят ко всему «по-советски», буквально «умирая на своем посту», заметила Польна. Поэтому и по телевидению показывают всегда одно и то же, что очень возмущает зрителей, подытожила Ева.

Ранее бывшая участница группы «Гости из будущего» сообщила поклонникам, что носит 48-50 размер одежды при росте 165 см. Она попросила журналистов не обращать внимание на ее лишние килограммы и не делать из этого новость.

шоу манучаров ева польна
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