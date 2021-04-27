Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у певицы половину гонораров за концерты

Москва, 27 апреля. Заседание по делу о разделе имущества певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина перенесли на лето. Прошедшее в Никулинском суде слушание так и не смогло поставить точку в их споре.

Бывший муж наставницы «Голоса» намерен биться за каждую копейку. Он выдвигает Пелагее все новые и новые требования. Поскольку в суд не поступили ответы на многочисленные запросы Телегина по доходам Пелагеи от выступлений и съемок, то заседание решено было перенести на 3 июня. Хоккеист хочет отсудить у звезды половину гонораров с концертов, пишет «Вечерняя Москва».

«Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», — приводит «СтарХит» слова адвоката певицы Филиппа Рябченко.

У звезды также есть загородный дом за 54 миллиона рублей, дорогие автомобили, денежные счета. В деле фигурируют и апартаменты в одном из престижных жилых комплексов в Москве.

«Квартиру за 85 миллионов, в покупке которой он не участвовал, Иван Телегин тоже продолжает делить через суд. Это недвижимость Пелагеи, купленная на деньги ее матери, продюсера коллектива звезды, мы об этом неоднократно говорили и предоставили в суд все доказательства», — говорил ранее представитель артистки.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, через год артистка родила дочь. В декабре 2019 года супруги объявили о разводе, а через год уже официально развелись.