Военные Израиля сбили ливанский беспилотник

Иерусалим, 27 апреля. Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на своей территории. Дрон прилетел со стороны Ливана и нарушил воздушное пространство Израиля.

Инцидент произошел во вторник, о нем сообщила пресс-служба израильской армии. Вторжение иностранного беспилотника зафиксировано в районе восточной части «голубой линии».

«Некоторое время назад израильские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство Израиля из Ливана в районе восточной части «голубой линии», — говорится в сообщении.

Власти Израиля ранее ограничили доступ к морской зоне у берегов сектора Газа для рыбаков из Палестины. Таким образом Иерусалим ответил на запуск ракет в направлении своих территорий.