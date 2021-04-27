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Военные Израиля сбили ливанский беспилотник

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 21:24
Происшествия
Военные Израиля сбили ливанский беспилотник
pixabay.com

Иерусалим, 27 апреля. Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на своей территории. Дрон прилетел со стороны Ливана и нарушил воздушное пространство Израиля.

Инцидент произошел во вторник, о нем сообщила пресс-служба израильской армии. Вторжение иностранного беспилотника зафиксировано в районе восточной части «голубой линии».

«Некоторое время назад израильские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство Израиля из Ливана в районе восточной части «голубой линии», — говорится в сообщении.

Власти Израиля ранее ограничили доступ к морской зоне у берегов сектора Газа для рыбаков из Палестины. Таким образом Иерусалим ответил на запуск ракет в направлении своих территорий.

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