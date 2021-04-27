Юрий Лоза высказался о скандальном заявлении теряющей популярность Прокловой

Москва, 27 апреля. Музыкант Юрий Лоза не смог промолчать по поводу заявления актрисы Елены Прокловой, намекнувшей на домогательства со стороны известного актера, когда она была подростком.

Звезда сцены считает, что скандальные высказывания появляются из-за страха артистов быть забытыми. По его словам, забвение — самое страшное для медийной личности.

«Некоторых людей поддерживают творения, которые они создали. Есть кино, которое будут смотреть, о нем будут говорить и вспоминать. Написал человек хорошую симфонию, книгу, песню, картину хорошую написал – сколько будут смотреть на эту картину, столько будут его вспоминать», — заявил Лоза в разговоре с РЕН ТВ.

Он добавил, что тем, кто не творец или создатель, приходится поддерживать интерес к себе любым способом, передает слова артиста Пятый канал. Когда человек чувствует, что его стали забывать, теряет популярность, то он прибегает к радикальным мерам, уверен Лоза.

«Человек начинает придумывать, как бы напомнить. Отсюда идут всевозможные рассказы, истории, воспоминания, старые претензии», — высказался Лоза.

В эфире программы «Секрет на миллион» Проклова заявила, что, будучи подростком, она участвовала в съемках в кино. По ее словам, в то время за ней «ухаживал» известный артист.