Киркоров рассказал о начале нового этапа в жизни

Москва, 27 апреля. Певец Филипп Киркоров в преддверии своего дня рождения рассказал о новом этапе жизни. О серьезных изменениях артист сообщил журналистам на гала-ужине премии Муз-ТВ.

Исполнитель признался, что прошлый год был непростым и морально тяжелым. Такая атмосфера сказалась на творчестве певца.

«Коронавирус разделил нашу жизнь на до и после, и я не исключение. Я назвал этот новый период «седина в бороду, бес в ребро». У меня в голове порой такие мысли роятся, аж самому страшно!» — заявил Киркоров в разговоре с Kp.ru.

Журналисты не смогли скрыть свое любопытство и выпытали у артиста, в какой именно сфере разбушевались «бесы». Как оказалось, бурлит у исполнителя личная жизнь.

«Личная жизнь идет параллельно. Она у меня сумбурная, разнообразная, я себе ни в чем не отказываю», — похвастался певец.

Артист признался, что появление детей круто изменило его жизнь. Он подчеркнул, что рождение Алла-Виктории и Мартин-Кристины заставило его пересмотреть взгляды на жизнь и приоритеты.