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Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери

Шоу-бизнес
Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 27 апреля. Известная радио-и телеведущая Светлана Зейналова призналась, что причиной расставания с гражданским мужем, маркетологом Дмитрием Ленским стала женщина "помоложе".

Светлана Зейналова продолжительное время состояла в гражданском браке с маркетологом Дмитрием Ленским. У пары в мае 2018 года родился ребенок — дочь Вероника. Мужчина при первом же знакомстве покорил телеведущую. Кроме того, его не смутило, что Зейналова уже воспитывает ребенка с диагнозом аутизм. Он практически сразу нашел с ним общий язык.

Однако в прошлом году телеведущая разорвала отношения с Ленским. Тогда она уверяла, что они с гражданским супругом просто не сошлись характерами. Однако только по прошествии времени Зейналова нашла в себе силы признаться и рассказать о предательстве отца своей младшей дочери. Оказалось, что в их союз вмешалась другая женщина.

«Митя младше меня на восемь лет. Может, поэтому мы и разошлись, ведь он нашел себе женщину помоложе — это можно понять. У меня сейчас одни требования к жизни, а у молодых людей в 30 лет — другие взгляды и потребности. Вот я тренируюсь в спортзале и думаю, что мне надо бы обращать внимание на седовласых мужчин», — с юмором отметила 43-летняя ведущая в интервью Василию Конову на YouTube.

Несмотря ни на что, Зейналова не держит зла на экс-избранника и благодарит его за дочь Веронику. Сейчас телеведущая задумывается о новых отношениях. По ее словам даже женщины с четырьмя детьми заводят романы, поэтому у нее есть все шансы найти нового кавалера.

Недавно экс-участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня рассказала, как ей изменил болгарский теннисист Григор Димитров, который одно время считался женихом спортсменки Марии Шараповой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери
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