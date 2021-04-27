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Певица Ева Польна поражена количеством критики в адрес Манижи

Шоу-бизнес
Певица Ева Польна поражена количеством критики в адрес Манижи
vk.com  /  Ева Польна и Гости из будущего

Москва, 27 апреля. Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна заявила, что в 1979 году никому бы в голову не пришло говорить столько неприятных слов о популярной певице.

Певица Манижа в этом году будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Однако ее композиция «Русская женщина» вызвала немало споров. К дискуссии помимо звезд шоу-бизнеса подключились сенаторы, священнослужители и даже вице-спикер Госдумы. Композицию Манижи критиковали буквально за все: за «солянку» вместо музыки, бессмысленный текст и так далее.

Певица Ева Польна призналась, что была поражена количеством критики в адрес артистки. По словам бывшей солистки группы «Гости из будущего», многие хейтеры использовали дискуссию вокруг песни Манижи, как «политический пиар». Звезда отметила, что это непозволительно, когда речь идет об искусстве.

«Для меня это принципиальный вопрос. Невмешательства в эти истории. Если хочешь этим заниматься, тогда заявляй, что ты певец и хочешь поддерживать своим творчеством политику, партию или какую-то идею. Получается, что тебя делают кнопкой в чьих-то руках», — заявила Ева Польна в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артистка отметила, что в 1979 году такое не пришло бы в голову сказать, однако тех «прекрасных принципов» сейчас нет, поэтому на искусстве просто делают черный пиар.

Песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. За месяц до выступления певица Манижа сообщила о госпитализации одного из членов своей команды. Бэк-вокалист артистки попал в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам довольно быстро удалось его стабилизировать.

музыка евровидение ева польна Манижа
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