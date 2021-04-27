Ева Польна объяснила свои неудачные отношения словами Бегбедера

Москва, 27 апреля. Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна в эфире YouTube-шоу актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» рассказала о своих отношениях с мужчинами.

В жизни 45-летней артистки было двое важных мужчин: бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер и бизнесмен Сергей Пильгун. В 2005 году Польна подарила музыканту дочь Эвелину, а два года спустя она родила от предпринимателя дочь Амалию. Вячеслав Манучаров спросил у вокалистки о причинах расставания с Клявером и Пильгуном.

«У меня не судьба существовать с одним человеком долгие годы. Нет такого. У меня как у Бегбедера в его произведении — «Любовь живет три года», — объяснила Ева.

Артистка добавила, что отношения с отцами ее дочерей нельзя назвать неудачными. Просто они прекрасно начались, а потом быстро закончились. Польна заметила, что, когда нет любви, не стоит играть в романтику. Лучше любить мужчину на расстоянии, чем жить с ним под одной крышей и страдать, подытожила звезда.

В последние годы звезда нулевых сильно поправилась, она не любит появляться на публике и неохотно контактирует с журналистами. Еву сильно расстраивают публикации в СМИ, в которых говорится о ее лишнем весе.