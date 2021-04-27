Член-корреспондент РАН объяснил, как достичь иммунной прослойки в 70%

Москва, 27 апреля. Коллективный иммунитет к коронавирусу может остановить распространение инфекции в России уже осенью 2021 года, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в 2021 году. Иммунная прослойка к коронавирусу в стране сейчас сформировалась на 10%. Ускорение темпов прививочной кампании в четыре-пять раз позволит создать иммунитет к заболеванию у 70% россиян уже к осени, обратил внимание Нетесов в комментарии ТАСС.

Российские ученые постепенно наращивают мощности производства вакцин от коронавируса. Прививку от заболевания может сделать любой желающий житель РФ без медицинских противопоказаний. Процедура носит добровольный характер,

Появление коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян ожидается в сентябре 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в разных регионах этот показатель будет расти с неодинаковой скоростью.