Манижа стала «Прорывом года» по версии премии Вest Style Awards

Москва, 27 апреля. Популярная певица Манижа была признана лучшей в номинации «Прорыв года» на премии Вest Style Awards. Вместе со статуэткой ей подарили щенка.

Артистка, получив такой презент, была в полном восторге от нового четвероногого друга. Слова благодарности после получения премии она высказала своим родным и близким.

«Благодарю свою команду и маму, которая является моим продюсером», — сказала Манижа.

Звезда, которая едет на Евровидение от России, также поделилась эмоциями по поводу предстоящей поездки в Европу. Она призналась, что отправляется на конкурс «кайфовать».

Международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме в середине мая. Манижа исполнит песню «Русская женщина».