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Звезду «Универа» Анну Хилькевич с мужем едва не обокрали по пути в Санкт-Петербург

Шоу-бизнес
Звезду «Универа» Анну Хилькевич с мужем едва не обокрали по пути в Санкт-Петербург
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 27 апреля. Известная российская актриса Анна Хилькевич рассказала поклонникам в Instagram, что по дороге в Северную столицу с ней и мужем Артуром Волковым случился неприятный инцидент.

Анна Хилькевич, сыгравшая роль Маши Беловой в комедийном сериале «Универ», привыкла подходить к жизни с юмором. Она пошутила, что вместе с бизнесменом Волковым надеялась на «приятную и непринужденную» поездку в Санкт-Петербург, но «что-то пошло не так».

Сначала они опоздали на полчаса с выездом, когда завозили детей в детский сад, затем по пути на вокзал попали в пробки. Поэтому звездной паре пришлось добираться на метро.

«В итоге вылетели из расписания почти на час — сели в метро и погнали, отбиваясь по пути от полиции и сотрудников метро», — заявила Хилькевич.

Но на этом приключения Анны и Артура не кончились, потому что супруга артистки едва не обокрали. Звезда заявила, что некий «парниша» хотел заполучить мобильный телефон, но ему помешали.

В итоге супруги в последний момент успели на поезд, после чего актриса наконец-то расслабилась. Эта поездка в культурную столицу запомнится ей надолго.

Ранее Хилькевич объяснила поклонникам, почему не хочет поправляться. По ее словам, лишние килограммы могут отложиться на талии и в области бедер, испортив точеную фигуру.

метро хилькевич универ
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