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Журнал Time составил рейтинг меняющих мир компаний

Экономика
Журнал Time составил рейтинг меняющих мир компаний
Telegram  /  @kova_k

Вашингтон, 27 апреля. Американский журнал собрал рейтинг самых влиятельных компаний, которые определяют будущее мира.

Издание Time впервые опубликовало собственный рейтинг корпораций. Он появился на сайте журнала во вторник. Создатели включали компании в список, оценивая их вклад в будущее.

«В результате мы получили разноплановый список из 100 компаний, начиная с технологических стартапов, которые разрабатывают передовые методы перехода на криптовалюты, переосмысливая будущее денег, и заканчивая фармацевтическими титанами», — комментируют свой рейтинг составители.

Среди прочих оказались проекты Илона Маска Tesla и Space X. Там ожидаемо были западные Apple, Google, Microsoft и Amazon. Также представлены технологические гиганты Азии Huawei, Sony Group и Samsung.

Большую роль авторы рейтинга отвели социальным сетям и сервисам. Среди самых влиятельных компаний числятся Facebook и Twitter, а также TikTok, Zoom и Clubhouse. Составители рейтинга не забыли и о фармацевтических компаниях, работающих над вакцинами от коронавируса. Так, в список попали американская Moderna и немецкая BioNTech.

Издание Forbes ранее обновило список богатейших предпринимателей России.

apple google tesla space x Zoom журнал time рейтинг компаний
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