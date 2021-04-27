Снайперы ВВО приняли участие в окружном этапе конкурса АрМИ-2021 в Хабаровском крае

Хабаровск, 27 апреля. Военнослужащие Восточного военного округа преодолели «Снайперский рубеж» во время завершения окружного этапа конкурса Армейских международных игр.

Снайперам ВВО предстояло пройти сложнейшую полосу препятствий, состоящую из деревянных, бетонных, каменных и металлических заграждений, половина из которых была обтянута колючей проволокой.

Отмечается, что военнослужащим также необходимо было пройти через канализационные коммуникации, преодолеть подземные ходы и водные преграды, при этом, успев поразить условного оппонента. Известно, что сильнейшие из снайперов представят округ на всероссийском этапе конкурса Армейских международных игр в 2021 году.

Ранее в рамках контрольной проверки состоялись учения частей ВВО по борьбе с авиацией условного противника в Хабаровской области.