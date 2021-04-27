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Новый президент Эквадора попросил у России вакцину от коронавируса

Весь мир
Новый президент Эквадора попросил у России вакцину от коронавируса
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / dpa

Кито, 27 апреля. Вновь избранный президент Эквадора Гильермо Лассо попросил у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в прямом эфире, когда представил министров социального обеспечения.

Лассо, который вступит в должность президента Эквадора 24 мая, отправил письмо Владимиру Путину с просьбой помочь южноамериканскому государству безвозмездными поставками российской вакцины «Спутник V».

Ранее правительство уходящего в отставку Ленина Морено приобрело 20 млн доз вакцин Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Лассо 26 апреля объявил о том, что с российской стороной были начаты переговоры о закупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Я начал переговоры о закупке вакцин у других государств, в том числе у России, Китая и США, а также у некоторых латиноамериканских стран. Мы выполним план по вакцинации девяти миллионов эквадорцев в первые 100 дней моего президентского срока», — сообщил Лассо на своей странице в Twitter.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Эквадоре было зарегистрировано 1413 случаев заражения коронавирусом и 123 случая смерти.

С начала пандемии в стране 374 тысячи человека заразились COVID-19, 18 тысяч скончались от болезни. На данный момент небольшое андское государство переживает всплеск заболеваемости коронавирусом, в стране были обнаружены сразу пять новых штаммов. Ленин Морено своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в 16 из 24 провинций Эквадора.

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