Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественное мясо для шашлыка

Москва, 27 апреля. Качественный, сочный и вкусный шашлык получается из грамотно подобранных мяса и маринада, напомнили специалисты Роспотребнадзора.

Шашлыки являются популярным блюдом у россиян на майские праздники. В сезон стоит учитывать, что мясо для него опасно покупать у продавцов, торгующих в уличных лотках и местах несанкционированной торговли, напомнили в надзорном ведомстве.

«В этом случае, можно не только заразиться инфекционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцеллез, но и паразитарными заболеваниями», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Лучше всего покупать мясо в магазинах или на рынке, ведь там производится контроль качества. Проверенный способ определения качества продукта — надавить на него пальцем. Если поверхность быстро приняла прежнюю форму, то это говорит о свежести мяса, заметили в ведомстве. Его цвет может быть от светло-красного до темно-бордового.

«Запах у качественного мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. Если аромат имеет неприятные нотки, можно сделать вывод о том, что мясо подпорчено», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Маринование мяса в пиве или красном вине способно снизить образование канцерогенных соединений в жареном продукте на 80% и на 40%. В качестве специй лучше всего использовать розмарин, объяснила российский врач и телеведущая Елена Малышева.