Священнослужитель дал советы по освящению куличей и яиц на Пасху

Москва, 27 апреля. Красить яйца, готовить творожную пасху и печь куличи нужно в Чистый четверг. Когда освящать эти продукты, рассказал священник Игорь Затолокин.

Многие православные христиане красят яйца в Страстную субботу. Так они дольше остаются свежими. Яйца, как и другую снедь нужно освещать в субботу после Божественной литургии. У каждого храма есть свое расписание. Освещение проходит и в воскресенье после службы.

Освященные куличи и яйца не являются священной пищей. Освящение пасхальных угощений — это благословение верующих на скоромную еду после Великого поста, отметил священник храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике, отец Игорь Затолокин в интервью для сайта «Весь Искитим».

Шеф-повар Василий Емельяненко перечислил способы необычно задекорировать яйца на Пасху. Луковая шелуха и магазинные красители — самые простые из них, приевшиеся многим. Для окрашивания можно использовать сок краснокочанной капусты или свеклы. Необычные красители продаются и в магазинах для кондитеров.