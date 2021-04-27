Российские военные получат модернизированный миномет «Сани»

Москва, 27 апреля. Миномет «Сани» получил новую систему управляемого вооружения, что позволит применять его еще эффективнее, сообщили в СМИ.

Российские специалисты установили на миномет калибра 120 миллиметров комплекс управляемого вооружения КМ-8 «Грань». С его помощью можно атаковать неприятеля осколочно-фугасными снарядами с боеголовкой лазерного наведения. Благодаря их особенностям расчеты могут наносить меткие удары по движущимся и неподвижным целям на расстоянии до 9 000 метров без предварительной пристрелки.

Модернизации также подверглась система транспортировки, передает «Армейский стандарт». Вместо двухосного шасси было установлено трехосное от грузового автомобиля «Урал-4320». В кузове находится бронекапсула, кабина получила сдвоенное бронирование. Время приведения в боевую готовность сократилось с 20 до трех минут. Миномет можно разделять на части для перевозки практически любыми видами транспорта.

Минометчики танковой армии Западного военного округа ранее уничтожили условного врага в ходе учений.