Военнослужащие ВВО участвуют в конкурсе «Мастер-оружейник»

Уссурийск, 27 апреля. Военные специалисты ВВО по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения чинят зенитки, гаубицы и залповые системы в рамках конкурса «Мастер-оружейник».

Военнослужащие ведут сборку поврежденных орудий быстро и эффективно. На Сергеевском полигоне соревнуются лучшие подразделения Восточного военного округа от Бурятии до Сахалина.

Разбор гаубицы является самым сложным этапом эстафеты. Специалистам важно не допустить ошибок при сборке орудия, иначе всю процедуру придется проделывать заново. Военнослужащие ВВО должны уметь не только разбирать, но и собирать технику.

Кроме этого, конкурс «Мастер-оружейник» включает в себя и боевую стрельбу.

Победители мероприятия отправятся от Восточного военного округа на всеармейский этап конкурса. В рамках данного этапа судейская коллегия отберет лучшие команды, которые представят Россию на АрМИ-2021.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ЗВО провели ночную тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня».