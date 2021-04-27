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Рецидивист из Тульской области совершил несколько преступлений за один день

Происшествия
Рецидивист из Тульской области совершил несколько преступлений за один день
Фото СУ СКР по Тульской области  / 

Тула, 27 апреля. Триллер с попыткой убийства, угоном и нападением на полицейских разыгрался в районном центре Плавск. Фигурантом всех противоправных деяний, совершенных в течение нескольких часов, оказался один и тот же местный житель.

По данным правоохранительных органов, сначала ранее судимый мужчина внезапно ворвался в помещение местной стоматологической клиники. Там он набросился на свою знакомую. Мотивом агрессивного поведения стало обращение родственника жертвы нападения в полицию по поводу причинения ему злоумышленником телесных повреждений. Женщине удалось убежать, а опасный посетитель под угрозой ножа отобрал машину у местного жителя, случайно оказавшегося поблизости. Поездка оказалась недолгой. Он не справился с управлением и врезался в забор.

«Сразу после получения сообщения о происшествии в клинике на розыск злоумышленника были ориентированы все полицейские Плавска. Один из нарядов патрульно-постовой службы заметил мужчину на одной из улиц города и принял меры для его задержания», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Злоумышленник попытался напасть на полицейских с тем же ножом, которым угрожал ранее владельцу машины. Тем не менее наряд ППС справился с нарушителем закона и доставил его в следственные органы для разбирательства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Плавского района. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

Следователям предстоит провести комплекс мероприятий для установления всех деталей случившегося. Ранее ФАН писал, что в полицию поступило сообщение о двух злоумышленниках, стрелявших по группе подростков. Как оказалось, в качестве оружия они использовали автомат для страйкбола. 

тульская область происшествие
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