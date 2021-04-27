Политолог Сатановский сравнил киевские власти с гипсокартоном

Москва, 27 апреля. Ситуация с соблюдением Киевом Минских соглашений по Донбассу все больше напоминает роман Солженицына «Двести лет вместе», считает политолог Евгений Сатановский.

Таким сравнением он поделился с подписчиками своего Telegram-канала. Эксперт прокомментировал ситуацию в Донбассе, которая стремительно деградирует по вине попустительства Киева.

Сатановский напомнил, что конфликт на востоке Украины можно было разрешить быстрее, если бы Киев придерживался Минских соглашений, а не ставил новые выдуманные условия Москве. При этом «западные партнеры» не спешат напоминать Незалежной о ее обязательствах в переговорах.

«Немного напоминает книгу Солженицына «Двести лет вместе», которую он про евреев написал. Вот и с украинско-американским капанием на мозги на тему Минских соглашений то же самое. Хотят их выполнять — имеют все возможности. Не хотят — тоже имеют все возможности», — цитирует объяснение политолога «НьюИнформ».

Эксперт заметил, что, по всей видимости, США и Украина считают Россию слишком наивной, поэтому попытки переговоров не могут похвастаться успехом. При этом, по словам Сатановского, Кремль понимает, что вести с ними диалог все равно что «со стеной», но одна из них несущая, а вторая лишь декоративная перегородка из гипсокартона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление офиса украинского лидера о подготовке переговоров Зеленского и Путина и отметил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.