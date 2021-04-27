Отдых Подольской с детьми на Мальдивах обходится в 300 тысяч рублей в сутки

Москва, 27 апреля. Певица Наталья Подольская вместе со своей семьей отправилась на отдых на Мальдивы. Супруги арендовали роскошную виллу за 300 тысяч рублей в сутки.

Артистка на своей странице в Instagram радует подписчиков новыми кадрами, сделанными на Мальдивах. Звезда выглядит счастливой в окружении мужа Владимира Преснякова — младшего и двух сыновей.

Супружеская пара остановилась в роскошной четырехместной вилле с видом на океан, на территории которой есть сад с гамаком и зоной отдыха, большой внутренний двор, обеденная зона на террасе и собственный бассейн. Стоимость суток на аналогичной вилле в этом курортном отеле превышает 300 тысяч рублей.

Подольская в сторис провела небольшую экскурсию, показав, как отдыхает вместе с наследниками. Знаменитость щеголяет по дому в купальнике и красивых нарядах. Поклонники в восторге от фигуры звезды. Некоторые даже не верят, что полгода назад певица родила второго ребенка.

Наталья Подольская призналась, что после рождения малыша смогла сбросить десять килограммов. Звезда отметила, что в этом есть заслуга ее ребенка.