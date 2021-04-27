Жителей России предупредили о риске использования дебетовых карт

Москва, 27 апреля. Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал журналистам о главном риске использования банковского «пластика».

Жители России могут по неосторожности создать задолженность на своем счету. Это возможно из-за подключенного к банковской карте овердрафта, сообщил эксперт корреспонденту NEWS.ru.

«Банковские клиенты зачастую не следят за оставшимися деньгами на дебетовой карте», — объясняет финансист.

Если счет «уходит в минус», то неожиданно на счету могут накопиться проценты. Солодков уверен, что лучшим выбором будет отказ от использования дебетовой карты с овердрафтом. Либо россиянам следует строго контролировать свои расходы, чтобы не допустить отрицательного остатка.

Российские банки начинают подключать карты национальной платежной системы «Мир» к системе Apple Pay. Нововведение должно пользоваться спросом среди клиентов, считают эксперты.