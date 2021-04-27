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Фото могилы депутата из народа Шандыбина показали журналисты спустя 11 лет после смерти

Общество
Фото могилы депутата из народа Шандыбина показали журналисты спустя 11 лет после смерти
Global Look Press  /  Anton Kuzyakin/Russian Look

Москва, 27 апреля. Журналисты посетили могилу известного политика Василия Шандыбина, которого называли депутатом из народа, и сделали несколько фотографий с места захоронения.

Политик родился в Брянской области и почти 35 лет проработал рабочим на заводе. Затем он ушел в политику и через пару лет стал депутатом Государственной думы. Его любили за то, что говорил правду и выдавал перлы, над которыми многие смеялись. Например, ему принадлежит высказывание «Изменить жене и Родине — одно и то же».

После того, как он вышел из КПРФ, политик стал членом Аграрной партии России. Но на выборах она не прошла в Думу, поэтому депутаты от нее не были представлены.

В декабре 2009 года Шандыбину сделали операцию не желудке. Казалось, он шел на поправку. Но прямо накануне Нового года у парламентария оторвался тромб.

Бывшего депутата похоронили на Митинском кладбище. Его могила находится на дальнем участке погоста, отдаленном от соседних изгородью из туй. Памятник сделан из красного гранита, на нем установлена большая фотография политика, пишет «Экспресс-газета».

Третья жена актера Альберта Филозова Наталья Стоцкая запретила устанавливать памятник на могиле артиста даже через пять лет после смерти супруга.

смерть могила шандыбин
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