Разногласия вокруг канала «Стамбул»: банки Турции не хотят инвестировать в проект Эрдогана

Запланированный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проект строительства канала «Стамбул» не вызвал активной поддержки на родине: многие крупные банки страны неохотно идут на его финансирование.

Причиной тому стали возможные экологические проблемы и инвестиционные риски, связанные с инициативой турецкого лидера.

В вопросах внутреннего противостояния созданию нового судоходного канала в Турции разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Some of #Turkey’s biggest banks are reluctant to finance President Tayyip Erdogan’s planned Istanbul canal due to environmental concerns and the investment risks hanging over the massive construction project, four senior bankers told @Reuters https://t.co/hDPltwRlJL — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) April 27, 2021

Канал «Стамбул»

По плану турецких властей строительство альтернативного водного пути, призванного разгрузить пролив Босфор, должно начаться уже в июне 2021 года.

Новый судоходный канал объединит Черное и Мраморное моря, а его протяженность составит свыше 50 километров при ширине 150 метров и глубине 25 метров.

Федеральное агентство новостей /

При этом на водный путепровод будут распространяться исключительные экономические права Турции, что обещает стране хорошую прибыль от прохода кораблей других государств.

Канал будет использоваться преимущественно для движения судов с повышенным экологическим риском, перевозящих нефть, топливо и другие токсичные вещества. Это позволит сократить их движение по Босфору, через который ежегодно проходит около 43 тысяч кораблей разного класса.

Turkey approved development on Canal Istanbul, a 25-mile long waterway that will run parallel to the Bosphorus and aims to increase capacity for Black Sea shipping. It’s estimated to take seven years to build and will cost between $9.3 and $14.6 billion. @AlMonitor pic.twitter.com/eUel3UFNDB — Joe Snell (@joesnell03) April 20, 2021

Власти рассчитывают, что работа нового водного пути снизит потенциальную угрозу для Стамбула и судоходства в целом.

Подготовка проекта займет всего два года, а его реализацию рассчитывают закончить уже через пять лет.

Кроме того, вместе с возведением канала по обе его стороны хотят построить два «умных города» с новыми культурными, социальными и развлекательными объектами вместимостью до 500 тысяч человек.

Dire straits as Turkey commits to Istanbul canal (via @cagankoc) https://t.co/ZELRlqqHOa — Bloomberg Economics (@economics) April 25, 2021

Позиция турок

Реакция простых граждан на проект реализации проекта неоднозначна. Несмотря на возможную выгоду, многие выступили против строительства, о чем говорят проводимые в Стамбуле соцопросы.

Основываясь на их результатах, мэр города Экрем Имамоглу (член оппозиционной Республиканской народной партии) назвал решение Эрдогана «предательством» по отношению к гражданам.

По оценкам ученых, новый канал повлечет за собой уничтожение плотины у деревни Сазлибосна, которая входит в экосистему, соединяющую два естественных озера, обеспечивающих 30% пресной воды города.

Гидрологи также говорят, что сооружение канала приведет к изменению глубины морей и течения пролива Босфор, что в результате навредит местной экосистеме.

.@municipalityist is hosting a symposium on #ClimateChange & #WaterManagement, an omnipresent issue threatening cities globally. In #Istanbul, our fresh water resources are currently under attack by the Canal Istanbul project - a dangerous undertaking that threatens our survival. pic.twitter.com/WqcEVDCTE6 — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) January 8, 2020

На этом вероятные последствия от реализации проекта не заканчиваются. Его строительство может увеличить число землетрясений в Стамбуле.

«Новый канал увеличит ущерб в результате сильных землетрясений, которые прогнозируются в ближайшие десятилетия», — сообщил сейсмолог профессор Наси Гурур.

Выступления противников «Стамбула» уже стали причиной широких волнений в стране, в результате которых начались масштабные внутренние «чистки».

При этом возникли опасения, что ради нового проекта Анкара может пойти на отказ от конвенции Монтре, регулирующей статус Черноморских проливов. Между тем власти четко дали понять, что на новый водный путь положения данного соглашения распространяться не будут.

Федеральное агентство новостей /

Однако международный договор не может запретить использование уже имеющихся морских путей, пролегающих по турецкой территории. Так что неясно, как турецкое руководство заставит владельцев коммерческих судов пользоваться платным каналом «Стамбул», который налагает дополнительные финансовые траты за проход по нему. Сейчас за проход по проливу Босфор с судов взимается незначительная по меркам судоходства ежемесячная плата.

Кроме того, по мнению местных экономистов, на саму реализацию проекта потребуются средства, которыми турецкий бюджет попросту не располагает. Госдолг страны на данный момент и так составляет около 270 млрд долларов.

Erdoğan’s Canal Istanbul can destroy Turkey’s economy, start a dangerous escalation with Russia, and will set the tone for Turkey’s next political battle.

My Washington Post piece ⬇️ ⁦@PostOpinions⁩ https://t.co/yUe2wvOALF — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) April 15, 2021

Банки и экология

Шесть крупных турецких банков, среди которых — Garanti Bank, Yapi Kredi и Is Bank, ранее подписали глобальный пакт об устойчивом развитии, поддерживаемый ООН. В нем содержатся призывы избегать содействия проектам, наносящим экологический вред людям и планете в целом.

«Я не думаю, что мы сможем участвовать в финансировании проекта канала «Стамбул» . Это может вызвать некоторые экологические проблемы», — рассказал высокопоставленный турецкий банкир в интервью агентству Reuters.

According to @Reuters, #Turkey's banks shy away from #Erdogan's 'crazy' canal



"I don't think we can take part in the funding of Kanal Istanbul," said a senior banker who requested anonymity.https://t.co/sTv7nPzcbQ — Andreas Mountzouroulias ???????? (@andreasmoun) April 27, 2021

Кроме того, нежелание нарушать договоры, подписанные до оглашения планов Эрдогана, ставит банковские учреждения страны в сложную ситуацию. Они фактически вынуждены отказать президенту в стратегической, на его взгляд, инициативе.

«Мы определенно не хотим давать ссуду для такого рода проектов из-за экологических проблем», — сказал журналистам анонимный источник из банковской сферы Турции.

Запросы властей

Проект судоходного канала разрабатывается достаточно давно. Еще в 2019 году необходимые траты на его сооружение в отчете властей оценивались примерно в 13 млрд долларов.

Девальвация турецкой лиры, внешнеполитические разногласия с другими странами, пандемия коронавируса — все это оказало деструктивное воздействие на национальную экономику.

Turkey’s Transport Ministry spokesman said that Turkey held its first tender today to prepare to build a massive canal on the edge of Istanbul, despite criticism over the cost and environmental impact of the project @nytimes. https://t.co/6IWkL3NFpt. — Reconnecting Asia (@ReconAsia) March 27, 2020

В результате поддержка инфраструктурных амбиций Эрдогана становится еще менее привлекательной для турецких банков. При этом большую роль в проекте могли бы сыграть иностранные инвестиции, но внешнеполитические шаги Анкары оставляют Турции все меньше надежных союзников, готовых ее поддерживать.

Анкара настроена на успех

Турецкие власти рассчитывают на внешнюю поддержку. Ранее советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что проект неминуемо привлечет инвесторов и кредиторов из-за рубежа.

«Уже есть интерес к тендерам, которые будут открыты для всех, включая турецкие, европейские, американские и китайские фирмы. Это прибыльный проект, и мы уверены, что он будет продвигаться вперед», — заявил Калын.

Несмотря на общественное мнение Эрдоган твердо намерен завершить канал «Стамбул», хоть это и чревато ростом внутреннего напряжения в стране. Все перспективы нового водного пути пока вызывают много вопросов, есть шанс, что он действительно поможет экономике государства, однако сначала придется дождаться окупаемости проекта. Анкара готова пойти на этот риск.