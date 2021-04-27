В Ульяновской области определили лучших связистов ЦВО в рамках конкурса АрМИ-2021

Ульяновск, 27 апреля. Лучших связистов Центрального военного округа определили в рамках проведения окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием».

Известно, что в соревнованиях принимали участие 36 экипажей, которые стали победителями в отборочном этапе в своих подразделениях, дислоцируемых в Поволжье, Сибири и на Урале.

Участники конкурса показывали умения и навыки, выполняя нормативы на цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, КШМ Р-149АКШ, радиостанциях Р-166, станциях спутниковой связи Р-441ЛМ и Р-438М, а также на мобильных комплексах закрытой видеоконференцсвязи.

Отмечается, что связисты прокладывали линии в полевых условиях, разворачивали командно-штабные машины и производили настройку радиосистем.

По итогам соревнований, первое место досталось связистам бригады из Екатеринбурга, второе завоевали военнослужащие межвидового учебного центра связи под Ульяновском, а на третье попали связисты бригады спецназа из Самарской области.

Ранее железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.