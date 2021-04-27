Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 21:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США
21:27
Экономика
Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
21:26
Общество
На Западе все ресурсы брошены на борьбу с людьми
21:23
Весь мир
Новый президент Эквадора попросил у России вакцину от коронавируса
21:23
Шоу-бизнес
Жених Макеевой не общается с родной дочерью после развода с женой
21:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри после поездки в Лондон задумался о своих поступках
21:19
Шоу-бизнес
Певица Рита Ора спровоцировала слухи о романе с режиссером Тайкой Вайтити
21:19
Общество
«Русский баскетбол» с двумя корзинами придумали в Омске
21:16
Политика
Байден отказался говорить о возможных условиях встречи с Путиным
21:16
Шоу-бизнес
Ева Польна раскритиковала артистов, которые не хотят уходить со сцены
21:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у певицы половину гонораров за концерты
21:10
Происшествия
Военные Израиля сбили ливанский беспилотник
21:09
Шоу-бизнес
Юрий Лоза высказался о скандальном заявлении теряющей популярность Прокловой
21:08
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о начале нового этапа в жизни
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери
21:06
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна поражена количеством критики в адрес Манижи
21:03
Происшествия
Рецидивист из Тульской области совершил несколько преступлений за один день
21:02
Общество
Ева Польна объяснила свои неудачные отношения словами Бегбедера
21:01
Общество
Член-корреспондент РАН объяснил, как достичь иммунной прослойки в 70%
21:00
Общество
Манижа стала «Прорывом года» по версии премии Вest Style Awards
Все новости

Каталония стала привлекательным местом для контрабандистов из Алжира

Весь мир
Каталония стала привлекательным местом для контрабандистов из Алжира
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Алжир, 27 апреля. Службы безопасности внесли в черный список граждан, обвиняемых в контрабанде денег и приобретении недвижимости в Испании, в том числе бизнесменов и политиков, сообщили информированные источники изданию Echorouk.

Расследование начато после того, как Центральный банк Испании (Banco de España) отменил протекционистские меры, применяемые некоторыми кредитно-финансовыми учреждениями страны. В результате чиновникам и бизнесменам предъявлены обвинения в контрабанде капитала в банки, расположенные на юге государства и на территории Каталонии, особенно в CaixaBank.

В ходе расследования выяснилось, что ряд предпринимателей и политиков причастны к незаконному вывозу огромных сумм денежных средств в евро и долларах путем платежей через международный аэропорт Алжира и порт Оран. Местные власти располагают списком граждан, которые смогли в последние годы, особенно в период с 2015 по 2019 год, перевести доходы от незаконной деятельности в Испанию и разместить их в банки, гарантирующие конфиденциальность счетов. Контрабандисты также приобретали крупную недвижимость на юге страны — в районах Мурсия, Малага, Марбелья и Гранада.

Капитал, незаконно ввезенный и сосредоточенный в испанских банках с середины 2017 года до января 2019 года, вырос на 21%, а южные города заняли первое место по привлечению средств, ввезенных контрабандой из Алжира.

Банки Испании на протяжении десятилетий отличались от других в мире своими секретными системами по отношению к счетам вкладчиков и богатым людям.

Алжирские спецслужбы смогли получить точную информацию о подозрительных вкладах богатых бизнесменов, особенно в барселонском банке CaixaBank, Banco Popular Español и финансово-кредитной группе Santander.

Судебные власти Алжира недавно получили депозиты богатой женщины, близкой к бизнесмену, замешанному в крупном коррупционном деле чиновников эпохи правления бывшего президента Абдель Азиза Бутефлики. Она провезла контрабандой не менее 2,1 млн евро, депонировав 370 тыс. евро в банке CaixaBank в Барселоне, а также купив четырехкомнатную квартиру в Каталонии за 550 тыс. евро, которую зарегистрировала на имя своей дочери. Власти подтвердили, что источником этих средств является связанный с женщиной бизнесмен.

Спецслужбы североафриканской республики расследуют несколько дел, касающихся участия предпринимателей и известных лиц в незаконном вывозе необлагаемых налогом богатств в Испанию.

испания алжир
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 294860 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 82563 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 60946 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 51282 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 50076 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Весь мир / Каталония стала привлекательным местом для контрабандистов из Алжира
Рейтинг@Mail.ru