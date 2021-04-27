Каталония стала привлекательным местом для контрабандистов из Алжира

Алжир, 27 апреля. Службы безопасности внесли в черный список граждан, обвиняемых в контрабанде денег и приобретении недвижимости в Испании, в том числе бизнесменов и политиков, сообщили информированные источники изданию Echorouk.

Расследование начато после того, как Центральный банк Испании (Banco de España) отменил протекционистские меры, применяемые некоторыми кредитно-финансовыми учреждениями страны. В результате чиновникам и бизнесменам предъявлены обвинения в контрабанде капитала в банки, расположенные на юге государства и на территории Каталонии, особенно в CaixaBank.

В ходе расследования выяснилось, что ряд предпринимателей и политиков причастны к незаконному вывозу огромных сумм денежных средств в евро и долларах путем платежей через международный аэропорт Алжира и порт Оран. Местные власти располагают списком граждан, которые смогли в последние годы, особенно в период с 2015 по 2019 год, перевести доходы от незаконной деятельности в Испанию и разместить их в банки, гарантирующие конфиденциальность счетов. Контрабандисты также приобретали крупную недвижимость на юге страны — в районах Мурсия, Малага, Марбелья и Гранада.

Капитал, незаконно ввезенный и сосредоточенный в испанских банках с середины 2017 года до января 2019 года, вырос на 21%, а южные города заняли первое место по привлечению средств, ввезенных контрабандой из Алжира.

Банки Испании на протяжении десятилетий отличались от других в мире своими секретными системами по отношению к счетам вкладчиков и богатым людям.

Алжирские спецслужбы смогли получить точную информацию о подозрительных вкладах богатых бизнесменов, особенно в барселонском банке CaixaBank, Banco Popular Español и финансово-кредитной группе Santander.

Судебные власти Алжира недавно получили депозиты богатой женщины, близкой к бизнесмену, замешанному в крупном коррупционном деле чиновников эпохи правления бывшего президента Абдель Азиза Бутефлики. Она провезла контрабандой не менее 2,1 млн евро, депонировав 370 тыс. евро в банке CaixaBank в Барселоне, а также купив четырехкомнатную квартиру в Каталонии за 550 тыс. евро, которую зарегистрировала на имя своей дочери. Власти подтвердили, что источником этих средств является связанный с женщиной бизнесмен.

Спецслужбы североафриканской республики расследуют несколько дел, касающихся участия предпринимателей и известных лиц в незаконном вывозе необлагаемых налогом богатств в Испанию.