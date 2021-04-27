Названы два фактора, которые могут снизить цены на бензин в РФ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин объяснил, почему стоимость бензина не меняется и что на это может повлиять.

Ценообразование на литр бензина формируется внутри России, при этом у страны отсутствуют затраты на экспорт. Насколько возможно снизить стоимость топлива, ответил гость эфира Медиагруппы «Патриот» Олег Ашихмин.

«Это наши цены, мы никогда не пользуемся возможностью повышать или понижать цены, исходя из мировых. У нас есть устоявшаяся ситуация. Биржевые цены формируются на опте, затратах на станцию, ценах до конечного потребителя. В этом году цены выросли на 5%, по данным Росстата. Цены всегда растут на процент инфляции. Ситуация такая, что на биржевых площадках нефтепродуктов достаточно», — пояснил эксперт.

Чтобы цены начали снижаться, нужны определенные предпосылки, продолжил Ашихмин.

«Есть два момента, которые могут повлиять на снижение цен. Это большое количество самого продукта на биржевых площадках, что позволит упасть оптовым ценам. Следующий момент — правительство может снизить налоговую нагрузку на отрасль, именно тогда цены могут стать ниже. Я не помню, чтобы розничные цены все-таки упали вниз», — сказал он.

Налоговую нагрузку на бензин эксперт порекомендовал не снижать. Конечно, в таком случае, 92-й бензин будет стоить всего 18 рублей за литр, но тогда страна не получит плюс к бюджету.

Государство перешло к серьезным мерам, поскольку ситуация с ростом цен на топливо практически вышла из-под контроля. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.